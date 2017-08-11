Тренер: все борцы из состава сборной России способны завоевать медаль чемпионата мира

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ЯСТРЕБКИ /Московская область/, 11 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Все восемь российских борцов греко-римского стиля поборются за медали чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Гоги Когуашвили
В пятницу тренерский штаб сборной России огласил состав команды на чемпионат мира. В него вошли Степан Марянян (весовая категория до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг), Роман Власов (до 80 кг), Давит Чакветадзе (85 кг), Муса Евлоев (до 98 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).
"У нас прошли контрольные схватки перед объявлением состава. Может быть, не так ярко ребята отборолись, для нас это тренировочные схватки, и формы сейчас не должно быть, она должна прийти через десять дней. Естественно, к участникам чемпионата мира мы подбирали партнеров, которые сопротивляются, не создают имитации борьбы, не поддаются, как на настоящих соревнованиях. За это время ребята наберут достойную форум, кондиции и будут хорошо выглядеть", - заявил Когуашвили.
"Состав ровный, без неожиданностей, команда опытная, сплоченная, и каждый из восьми спортсменов может бороться за медаль", - добавил специалист.
Чемпионат мира пройдет в Париже с 21 по 26 августа.