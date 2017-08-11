Тренеры "Балтики" Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча ФНЛ

Austrian Airlines из-за роста пассажиропотока увеличили число рейсов из КраснодараТранспорт 11 августа, 14:12
"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДРМеждународная панорама 11 августа, 14:00
Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов в июле 2017 годаОбщество 11 августа, 13:59
Контейнерооборот российских портов за 7 месяцев вырос на 16%, до 2,6 млн TEUТранспорт 11 августа, 13:46
Мамиашвили: сборная России по греко-римской борьбе должна подтвердить свой класс на ЧМСпорт 11 августа, 13:35
ВКС России получат более 120 самолетов и вертолетов в 2017 годуАрмия и ОПК 11 августа, 13:29
Федерация футбола Марокко подала заявку на проведение ЧМ-2026Спорт 11 августа, 13:27
Анкара пока не ответила на запрос посольства РФ по задержанному россиянинуПолитика 11 августа, 13:18
"Черчесову я не завидую": эксперты о работе главного тренера сборной РоссииСпорт 11 августа, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча главного тренера калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" Игоря Черевченко и его помощника Валерия Климова. Об этом журналистам рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
"Тренеры "Балтики" Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с "Енисеем" (0:5), за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны. Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения", - сказал Григорьянц.
Тульский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что команда на три минуты позже вышла из раздевалки, чем вызвала задержку матча.