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Первый этап установки кресел на стадионе ЧМ-2018 "Нижний Новгород" завершится 25 августа

Спорт
11 августа, 14:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 11, августа. /ТАСС

Cейчас на строительной площадке работают 2600 человек, кроме того, по поручению правительства региона будет проведена и дополнительная мобилизация

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Установка кресел началась на трибунах строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Нижнем Новгороде, работы на первом ярусе должны завершиться к 25 августа. Об этом стало известно по итогам выездного совещания на строительной площадке под руководством губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

"Мы покрыли полимерными составами трибуны и установили кресла - уже установлено 1788 кресел, работа продолжается. Сейчас поток идет по первому ярусу трибун, планируем завершить его до 25 августа. Очень много сделано по отделочным работам, организованы дополнительные потоки по укладке плитки, в секторе А приступили к укладке напольной плитки", - рассказал журналистам руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин.

По его словам, сейчас на строительной площадке работают 2600 человек, кроме того, по поручению правительства региона будет проведена и дополнительная мобилизация. До наступления зимы необходимо обеспечить теплом весь стадион, чтобы приступить к внутренним отделочным работам. "Мы должны обеспечить стадион теплом - закрыть все двери, закрыть все витражи, полностью завершить все примыкания к стенам, чтобы не уходило тепло", - добавил Пичушкин.

"Готовность стадиона в районе 65%. Уже занимаемся благоустройством, кладем асфальт, наша задача в этом году закончить все строительно-монтажные работы, чтобы в следующем году заниматься пуско-наладочными работами, улучшением качества, внешнего вида. К 1 мая мы все должны сдать организаторам турнира, я думаю, что мы спокойно это сделаем", - заявил журналистам Шанцев.

Газон на пять баллов

По словам главы региона, специалисты уже высоко оценивают качество газона на нижегородском стадионе. "Приезжали специалисты из ФИФА и оценили поле на пятерку, сказали, что одно из самых лучших полей, укатанность хорошая. Сейчас его надо только косить, четвертый укос уже идет, один раз в два дня будем косить, поливать, освещения достаточно", - заявил Шанцев.

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе 1/4 финала. Региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 млрд рублей, из них половина - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.

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