Москвич Осипов выиграл Спартакиаду в боксе в весе до 60 кг

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ТАСС, 11 августа. Москвич Юрий Осипов стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в боксе в весовой категории до 60 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале Осипов выиграл у Никиты Биткова из Пермского края со счетом 5:0.
Соревнования по боксу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Славянске-на-Кубани.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.