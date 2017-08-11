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Тренер: выход Лысенко в финал чемпионата мира в прыжках в высоту является большим успехом

Спорт
11 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров считает, что Лысенко будет бороться за самое высокое место

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выход в финал чемпионата мира по легкой атлетике является большим успехом для российских прыгунов в высоту Данила Лысенко и Ильи Иванюка, им по силам бороться за высокие места. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

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Данил Лысенко

Россиянин Лысенко вышел в финал чемпионата мира в прыжках в высоту

Действующий чемпион России Лысенко и Иванюк, выступающие в Лондоне под нейтральным флагом, в пятницу вышли в финал чемпионата мира. Первый смог со второй попытки преодолеть планку на квалификационной высоте 2,31 м, второй взял 2,29 м, но смог пробиться в финал, показав итоговый седьмой результат.

"Сегодня они показали неплохие прыжки и попали в финал, что уже является большим успехом для этих молодых спортсменов. Лысенко только 20 лет, хоть он и является чемпионом юношеских Олимпийских игр, на взрослом уровне раньше даже не выступал. Ему принадлежит третий результат сезона в мире - 2,34 метра, он будет бороться за самое высокое место", - сказал Назаров.

Лучшее достижение 24-летнего Иванюка - победа на молодежном первенстве Европы с результатом 2,30 м. "Сегодня хорошо прыгал, с хорошей техникой. Пожелаем ему удачи. Спорт непредсказуем, будем надеяться на высокие места", - отметил он.

Финал в мужских прыжках в высоту пройдет 12 августа.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

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