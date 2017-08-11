Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иванюк считает, что присутствие в секторе соотечественника помогло ему выйти в финал ЧМ

Спорт
11 августа, 15:58 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российский прыгун в высоту был удивлен, что борьба за место в финале так затянулась

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Иванюк

Илья Иванюк

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, сумевший выйти в финал чемпионата мира, считает, что справиться с этой задачей ему помогло присутствие рядом соотечественника Данила Лысенко, который также вышел в решающую стадию турнира. Об этом Иванюк сообщил журналистам.

Смотрите также
Данил Лысенко

Легкоатлет Лысенко признался, что ему немного страшно выступать на дебютном для себя ЧМ

Для квалификации в финал было необходимо взять высоту 2,31 м или попасть в число 12 лучших спортсменов. Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м и в результате занять третье место. Иванюк прыгнул на 2,29, но смог пробиться в финал, показав итоговый седьмой результат.

"Волнение, конечно, присутствует, но, в принципе, у нас обоих сегодня все хорошо получилось, - заметил Иванюк. - Здорово, что вдвоем вышли в финал, но удивлен, что борьба за место в финале так затянулась".

"Я думал, что соревнования остановят на высоте 2,29, а потом народ распрыгался, и пришлось идти на 2,31. Также сегодня помогло то, что сначала удавалось брать высоты с первой попытки. Это подстегнуло мотивацию и помогло показать результат. У меня цель на финал - выиграть!", - подытожил спортсмен.

Финал в мужских прыжках в высоту пройдет 13 августа, в последний день чемпионата мира.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
3
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
4
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
5
Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии
6
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
7
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама