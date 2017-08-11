Иванюк считает, что присутствие в секторе соотечественника помогло ему выйти в финал ЧМ

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ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, сумевший выйти в финал чемпионата мира, считает, что справиться с этой задачей ему помогло присутствие рядом соотечественника Данила Лысенко, который также вышел в решающую стадию турнира. Об этом Иванюк сообщил журналистам.
Для квалификации в финал было необходимо взять высоту 2,31 м или попасть в число 12 лучших спортсменов. Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м и в результате занять третье место. Иванюк прыгнул на 2,29, но смог пробиться в финал, показав итоговый седьмой результат.
"Волнение, конечно, присутствует, но, в принципе, у нас обоих сегодня все хорошо получилось, - заметил Иванюк. - Здорово, что вдвоем вышли в финал, но удивлен, что борьба за место в финале так затянулась".
"Я думал, что соревнования остановят на высоте 2,29, а потом народ распрыгался, и пришлось идти на 2,31. Также сегодня помогло то, что сначала удавалось брать высоты с первой попытки. Это подстегнуло мотивацию и помогло показать результат. У меня цель на финал - выиграть!", - подытожил спортсмен.
Финал в мужских прыжках в высоту пройдет 13 августа, в последний день чемпионата мира.
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики.