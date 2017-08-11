Почти триста боксеров выступят на чемпионате мира в Гамбурге

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МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двести семьдесят девять боксеров примут участие в чемпионате мира в Гамбурге. Об этом говорится в пресс-релизе Международной ассоциации бокса (AIBA), который поступил в распоряжении ТАСС.
"В чемпионате мира примут участие 279 боксеров из 85 стран", - говорится в релизе.
Сборную России на турнире, в частности, представят олимпийский чемпион Евгений Тищенко и бронзовый призер Игр Виталий Дунайцев.
Соревнования пройдут с 25 августа по 2 сентября.