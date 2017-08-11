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Почти триста боксеров выступят на чемпионате мира в Гамбурге

Спорт
11 августа, 16:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В турнире примут участие 279 боксеров из 85 стран

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МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двести семьдесят девять боксеров примут участие в чемпионате мира в Гамбурге. Об этом говорится в пресс-релизе Международной ассоциации бокса (AIBA), который поступил в распоряжении ТАСС.

"В чемпионате мира примут участие 279 боксеров из 85 стран", - говорится в релизе.

Сборную России на турнире, в частности, представят олимпийский чемпион Евгений Тищенко и бронзовый призер Игр Виталий Дунайцев.

Соревнования пройдут с 25 августа по 2 сентября.

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