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Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

Спорт
11 августа, 16:12 дата обновления: 11 августа, 16:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Форвард заявил, что положительный исход дела будет для него, как победа в Кубке Гагарина

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом хоккеист сообщил ТАСС .

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. Российский форвард уже провел консультации с КХЛ по обжалованию срока дисквалификации.

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"Мы подали апелляцию в CAS. Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина", - сказал Зарипов.

Зарипов завоевывал золото чемпионатов мира в 2008, 2009 и 2014 годах. Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард в нынешнее межсезонье перешел в "Ак Барс" из магнитогорского "Металлурга", но в среду казанский клуб сообщил, что  контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Согласно условиям дисквалификации, Зарипов не может выступать на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), а также на территории стран, являющихся членами IIHF.

Исключение составляет Северная Америка, где форвард теоретически может выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства по дисквалификациям игроков. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рекомендовал клубам лиги не заключать контракт с россиянином. 

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