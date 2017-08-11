"Матч ТВ" планирует завершить переговоры по приобретению прав на показ ОИ-2018 осенью

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Матч ТВ" намерен завершить переговоры по покупке прав на показ зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане осенью. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе телеканала.

Ранее футбольный обозреватель Василий Уткин в своем телеграм-канале сообщил, что "Матч ТВ" будет освещать Олимпиаду 2018 года в урезанном виде.

"Матч ТВ" ведет переговоры по приобретению прав [на показ] Олимпиады в Пхенчхане. Все в рабочем порядке. Информация, что мы отказались от показа Олимпиады, не соответствует действительности. Переговоры планируем завершить осенью", - заявили в пресс-службе "Матч ТВ".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.