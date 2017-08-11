Орешкин стал главным тренером клуба МХЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга

ТАСС, 11 августа. Сергей Орешкин назначен на пост главного тренера команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Николай Акимов, который временно исполнял обязанности главного тренера "Динамо", продолжит работу в клубе на посту старшего тренера команды.

С 2011 по 2015 год Орешкин возглавлял молодежную команду ХК МВД, которая выступала в МХЛ. В 2015 году он работал главным тренером в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо" из Балашихи.

В 2015 году Орешкин возглавил московское "Динамо", выступающее в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За два сезона работы с командой он дважды доводил ее до финала Западной конференции. В апреле 2017 года "Динамо" не стало продлевать контракт с Орешкиным.