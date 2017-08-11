Российский боксер Бивол в ноябре планирует провести бой за "регулярный" титул WBA

По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной КореиМеждународная панорама 11 августа, 17:15
Уральские ученые создали гель против старения на основе стволовых клеток человекаНовости Урала 11 августа, 17:07
Китай призывает "не шутить с огнем" на Корейском полуостровеМеждународная панорама 11 августа, 17:00
Куда пойти во время "летнего антракта"Культура 11 августа, 16:56
Моуринью подтвердил информацию о переговорах с Ибрагимовичем о новом контрактеСпорт 11 августа, 16:52
Воробьев: московское "Динамо" определится с составом на старт КХЛ к концу Кубка мэраСпорт 11 августа, 16:50
Роспотребнадзор за три дня получил более 500 обращений от туристов в ТурцииОбщество 11 августа, 16:34
Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямуюМосква 11 августа, 16:29
Российский боксер Бивол в ноябре планирует провести бой за "регулярный" титул WBAСпорт 11 августа, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Бивол планирует в ноябре провести бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.
В настоящий момент титулом "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе владеет англичанин Натан Клеверли, который изначально 26 августа должен был провести поединок против обязательного претендента на титул Бивола. Однако вместо этого в этот день он встретится со шведом Баду Джеком.
"Бой (Натана) Клеверли и (Баду) Джека скорее всего состоится, сейчас идут переговоры. Вне зависимости от этого мы планируем, что в ноябре Бивол проведет бой на одном из премиальных американских телеканалов за титул "регулярного" чемпиона WBA", - сказал Корнилов.
В последнем поединке Бивол техническим нокаутом победил американца Седрика Агнью. Всего в активе россиянина 11 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.