Российский боксер Бивол в ноябре планирует провести бой за "регулярный" титул WBA

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Бивол планирует в ноябре провести бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

В настоящий момент титулом "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе владеет англичанин Натан Клеверли, который изначально 26 августа должен был провести поединок против обязательного претендента на титул Бивола. Однако вместо этого в этот день он встретится со шведом Баду Джеком.

"Бой (Натана) Клеверли и (Баду) Джека скорее всего состоится, сейчас идут переговоры. Вне зависимости от этого мы планируем, что в ноябре Бивол проведет бой на одном из премиальных американских телеканалов за титул "регулярного" чемпиона WBA", - сказал Корнилов.

В последнем поединке Бивол техническим нокаутом победил американца Седрика Агнью. Всего в активе россиянина 11 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.