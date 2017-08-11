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Российский боксер Бивол в ноябре планирует провести бой за "регулярный" титул WBA

Спорт
11 августа, 16:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В настоящий момент этим титулом владеет англичанин Натан Клеверли

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Боксер Дмитрий Бивол

Боксер Дмитрий Бивол

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Бивол планирует в ноябре провести бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

В настоящий момент титулом "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе владеет англичанин Натан Клеверли, который изначально 26 августа должен был провести поединок против обязательного претендента на титул Бивола. Однако вместо этого в этот день он встретится со шведом Баду Джеком.

"Бой (Натана) Клеверли и (Баду) Джека скорее всего состоится, сейчас идут переговоры. Вне зависимости от этого мы планируем, что в ноябре Бивол проведет бой на одном из премиальных американских телеканалов за титул "регулярного" чемпиона WBA", - сказал Корнилов.

В последнем поединке Бивол техническим нокаутом победил американца Седрика Агнью. Всего в активе россиянина 11 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

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