Разницын выиграл Спартакиаду в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг

ТАСС, 11 августа. Сергей Разницын из Свердловской области стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в боксе в весовой категории до 75 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале он победил москвича Зураба Лысова со - 5:0.

Соревнования по боксу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Славянске-на-Кубани.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.