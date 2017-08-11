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Хоккеист "Амура" Кузьмин отправлен в больницу после игры с "Динамо"

Спорт
11 августа, 17:36 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 11, августа. /ТАСС

У защитника подозрение на сотрясение мозга

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НОВОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Защитник "Амура" Денис Кузьмин отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга после товарищеского матча с московским "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер хабаровского хоккейного клуба Андрей Мартемьянов.

"Амур" на базе "Динамо" в Новогорске выиграл матч у хозяев в основное время со счетом 4:0. После чего динамовцы в овертайме в течение пяти минут забросили две шайбы, а затем команды провели серию буллитов. В ходе игры у бело-голубых был удален до конца игры за удар соперника головой вратарь Александр Еременко.

"У нас небольшое растяжение мышцы получил Николай Аверин, и сейчас в больницу увезли Дениса Кузьмина с подозрением на сотрясение мозга, - сказал Мартемьянов. - Что касается матча, то вратарь соперника стал нервничать, получил ненужное удаление. Второй вратарь вышел явно неразогретый, голы посыпались. Мы играли на результат, команде сказали, что надо уже начинать сезон, и она нас услышала".

Одними из новичков "Амура" стали двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Богдан Потехин и чемпион мира 2009 года 35-летний Александр Фролов. "Потехину надо сломать свою психологию. В Магнитогорске он играл не так много, как ему хотелось, а сейчас у него игрового времени предостаточно", - отметил Мартемьянов.

"Относительно Фролова: перед подписанием контракта у меня с ним состоялся разговор. Он супермотивирован, и мы будем надеяться, что это выльется в голы и хороший результат. В паспорт я вообще не смотрю. Думаю, что он весь сезон отыграет спокойно при такой мотивации", - добавил тренер.

Также состав "Амура" пополнил участник прошлогоднего Кубка мира в составе сборной Чехии защитник Михал Йордан, восстанавливающийся после травмы. "До 20 августа он находится на больничном, но уже потихоньку бегает кроссы, немножко катается. Надеюсь, что он как можно быстрее встанет в строй. Его не хватает, у нас защитников в обрез, и если никто из новых не приедет, то будем пробовать на эту позицию нападающих", - подчеркнул Мартемьянов.

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