Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять новых членов могут быть избраны в исполком МОК на сессии в Лиме

Спорт
11 августа, 17:52 UTC+3 ТАСС

131-я сессия МОК пройдет в столице Перу 13 по 16 сентября этого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Девять новых членов могут войти в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) на 131-й сессии МОК, которая пройдет в Лиме 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Пять из девяти предложенных кандидатов (представляющих Палау, Чехию, Норвегию, Таиланд и Доминиканскую Республику), среди которых двое мужчин и три женщины, являются индивидуальным членами организации. Их кандидатуры выдвинула глава комиссии по выборам членов МОК принцесса Великобритании Анна, в соответствии с "Олимпийской повесткой 2020", которая является своеобразной дорожной картой, направленной на развитие олимпийского движения.

Еще четверо предложенных кандидатов является представителями Национальных олимпийских комитетов (Чили и Оман) и международных федераций (глава Международной федерации гребного спорта француз Жан-Кристоф Роллан и президент Международной федерации конного спорта бельгиец Ингмар де Вос). Решение о выдвижении их кандидатур в исполком МОК принималось совместно с Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (ANOC).

Семья южнокорейского члена МОК Ли Гон Хи, который входит в состав организации с 1996 года, попросила исполком не переизбирать его в качестве члена МОК на предстоящей сессии, поскольку он испытывает серьезные проблемы со здоровьем в последние годы.

131-я сессия МОК пройдет в столице Перу 13 по 16 сентября этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама