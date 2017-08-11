Модернизация федерального тренировочного центра "Крымский" завершится в 2020 году

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АЛУШТА /Крым/, 11 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Работы по модернизации федерального тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", находящегося в Алуште, будут полностью завершены до конца 2020 года. Об этом сообщила директор центра Надежда Василенко в ходе заседания рабочей группы по вопросам развития инфраструктуры для спорта высших достижений и реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
"На реконструкцию центра "Крымский" предусмотрено 2,3 миллиарда рублей в рамках ФЦП, - отметила Василенко. - В текущем году будет завершен этап проектирования, непосредственно строительные работы начнутся в 2018 году. Модернизация базы будет полностью завершена в 2020 году, и спортивно - тренировочный центр "Крымский" станет современным и отвечающим стандартам спорта высших достижений тренировочным комплексом".
"Спортивный комплекс ведет свою историю с 1956 года и взрастил целую плеяду великих спортсменов, - напомнила директор центра. - 2016 год - новый этап жизни тренировочного центра, его модернизации и возрождения спортивной активности. Для достижения высоких результатов спортсмены сборных команд России должны тренироваться в современных центрах".
В ходе реконструкции центра "Крымский" будут построены 50-метровый открытый бассейн, современный медико-восстановительный центр, гостиничный комплекс на 50 мест, пищеблок на 275 мест, а также всех необходимые тренировочные залы. Кроме того, запланирован капитальный ремонт гостиничного комплекса, который был построен в 1985 году, и существующей спортивной инфраструктуры.
Тренировочный центр "Крымский" располагается в Алуште, общая площадь комплекса составляет 9,3 га. Объект был передан в федеральную собственность в 2016 году. Ранее тренировочная база носила название "Спартак".