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ВФЛА: процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело

Спорт
11 августа, 18:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Награды должны вернуть еще более 10 российских спортсменов, на призыв пока откликнулись только три участника эстафет, которые сами не были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил

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Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты, лишенные олимпийских медалей за нарушение антидопинговых правил решением Международного олимпийского комитета (МОК), с неохотой возвращают награды. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

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В пятницу российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не намерена возвращать серебряные медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в эстафетах 4х400 метров, которых она была лишена за допинговые нарушения.

"Мы отправляли спортсменам и региональным федерациям письма, в которых говорилось о том, насколько важно вернуть медали по решению дисциплинарной комиссии МОК. Призываем их решиться на этот шаг, поскольку это будет способствовать улучшению ситуации в российской легкой атлетике в целом, но ничего не изменилось", - сказала Иконникова.

"Стараемся что-то делать в рамках своих возможностей, но, к сожалению, пока все движется туго", - добавила она.

Олимпийские награды должны вернуть еще более десяти российских спортсменов, на призыв пока откликнулись только три участника эстафет, которые сами не были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. "Кто-то обещает, а потом исчезает, кто-то говорит, что думает, кто- то вообще не идет на контакт и не отвечает на наши звонки и письма", - отметила она.

Вернуть награды спортсмены могут только по собственной воле.

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