Жизнь взаймы: что покупали в кредит советские гражданеЭкономика и бизнес 11 августа, 19:18
Капитан "Спартака" Глушаков не считает, что играл так плохо, как пишут СМИСпорт 11 августа, 19:15
Эксперты: россияне не спешат отказываться от отдыха в Турции из-за вируса КоксакиОбщество 11 августа, 19:04
Тренер "Спартака" Каррера считает, что матч против ЦСКА важнее игры с "Зенитом"Спорт 11 августа, 19:04
"Спартак" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом"Спорт 11 августа, 19:03
Каррера: новый тренер-аналитик "Спартака" поможет команде подготовиться к Лиге чемпионовСпорт 11 августа, 19:02
ВФЛА: процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжелоСпорт 11 августа, 18:58
Огороды в пустыне Тар дали первые плодыСоциальная ответственность 11 августа, 18:36
Москва будет использовать квартиры для реновации в созданных казенными предприятиями домахОбщество 11 августа, 18:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом". Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Встреча пятого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
Московский клуб заплатит 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений, а также 110 тысяч рублей - за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий во время матча.
Тульский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.
В шестом туре "Спартак" в субботу сыграет в гостях с московским ЦСКА. "Арсенал" в понедельник примет на своем поле екатеринбургский "Урал".