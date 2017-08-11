"Спартак" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом"

ТАСС, 11 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом". Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Встреча пятого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Московский клуб заплатит 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений, а также 110 тысяч рублей - за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий во время матча.

Тульский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

В шестом туре "Спартак" в субботу сыграет в гостях с московским ЦСКА. "Арсенал" в понедельник примет на своем поле екатеринбургский "Урал".