Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом"

Спорт
11 августа, 19:03 UTC+3 ТАСС

Московский клуб заплатит 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений, а также 110 тысяч рублей - за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий во время матча

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом". Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Встреча пятого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Московский клуб заплатит 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений, а также 110 тысяч рублей - за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий во время матча.

Тульский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

В шестом туре "Спартак" в субботу сыграет в гостях с московским ЦСКА. "Арсенал" в понедельник примет на своем поле екатеринбургский "Урал".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
2
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
Жизнь взаймы: что покупали в кредит советские граждане
5
Москва начала переговоры с топ-10 девелоперов о предоставлении ими участков для реновации
6
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
7
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама