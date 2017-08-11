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Футболист Сычев пропускает первый домашний матч "Казанки" из-за температуры

Спорт
11 августа, 19:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Игра четвертого тура первенства ПФЛ проходит в эти минуты на стадионе "Сапсан-Арена"

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МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольной команды "Казанка" Дмитрий Сычев не играет в первом домашнем матче против "Коломны" из-за температуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Локомотив".

Игра четвертого тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) проходит в эти минуты на стадионе "Сапсан-Арена". Этот матч является первым домашним для "Казанки" в ее истории.

"У Дмитрия сегодня поднялась высокая температура, поэтому он не сыграет с "Коломной", - сказали в пресс- службе.

5 августа малая спортивная арена "Локомотива" была переименована в "Сапсан-Арену". Она вмещает 10 тысяч зрителей и является домашней площадкой для проведения матчей "Казанки".

"Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив", которая сформирована в основном за счет выпускников академии и игроков молодежного состава клуба. В сезоне-2017/18 "Казанка" выступает в зоне "Запад" первенства ПФЛ и после трех туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Сычев играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003-2004), "Локомотив" (2004-2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013-2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив" и 5 июля подписал контракт с "Казанкой". На высшем клубном уровне в различных турнирах 33-летний Сычев провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

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