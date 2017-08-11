Краснодарский боксер Арутюнян стал победителем Спартакиады в весе свыше 91 кг

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ТАСС, 11 августа. Краснодарский боксер Вартан Арутюнян выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в весовой категории свыше 91 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале он победил Захара Морозова из Белгородской области - 5:0.
Соревнования по боксу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Славянске-на-Кубани.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.