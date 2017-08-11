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Шведка Шестрем установила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию

Спорт
11 августа, 20:45 UTC+3 ТАСС

Спортсменка на соревнованиях в голландском Эйндховене показала время 50,58 секунды, предыдущий мировой рекорд принадлежал ей же (50,77)

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Сара Шестрем

Сара Шестрем

© EPA/ESTEBAN BIBA

ТАСС, 11 августа. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира по плаванию в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд.

Шестрем показала время 50,58 секунды. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции также принадлежал шведке (50,77), она установила его на этапе Кубка мира в Москве 3 августа.

Голландка Раноми Кромовидьойо заняла второе место (51,19). Третьей стала австралийка Кейт Кэмпбелл (51,75).

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.

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