Шведка Шестрем установила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию

ТАСС, 11 августа. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира по плаванию в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд.

Шестрем показала время 50,58 секунды. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции также принадлежал шведке (50,77), она установила его на этапе Кубка мира в Москве 3 августа.

Голландка Раноми Кромовидьойо заняла второе место (51,19). Третьей стала австралийка Кейт Кэмпбелл (51,75).

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.