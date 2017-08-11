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Российский пловец Красных победил на дистанции 400 м кролем на этапе КМ в Нидерландах

Спорт
11 августа, 20:56 UTC+3 ТАСС

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 38,35 секунды

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Александр Красных

Александр Красных

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 11 августа. Российский пловец Александр Красных одержал победу в заплыве на 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Эйндховене (Нидерланды).

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 38,35 секунды. Второе место занял Хенрик Кристиансен из Норвегии (3.38,42), третье - итальянец Габриэле Детти (3.38,85).

Красных является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Венгрии на дистанции 200 м вольным стилем, также он завоевал серебряную медаль на турнире в Будапеште в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.

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