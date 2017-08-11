Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наставник "Амкара" Гаджиев извинился перед болельщиками за плохие результаты команды

Спорт
11 августа, 21:09 UTC+3 ТАСС

После пяти туров в чемпионате России пермяки занимают последнее место в турнирной таблице, набрав лишь одно очко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Главный тренер пермского футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев принес извинения всем болельщикам от себя и от лица команды за неудачные результаты на старте сезона. Об этом специалист заявил на встрече с поклонниками команды.

После пяти туров в чемпионате России "Амкар" занимает последнее 16-е место в таблице, набрав одно очко. В первых четырех матчах пермский клуб потерпел четыре поражения, что стало худшим стартом клуба в чемпионатах России за всю историю.

Смотрите также
Болельщики "Амкара"

Директор "Амкара": неудачный старт связан с перестройкой, речи об уходе Гаджиева не идет

"Мы огорчены текущим результатом и все принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности, по самоотдаче у меня замечаний к ним нет. Мы работаем, но остается чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения", - заявил Гаджиев, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Команда - это живой организм, который иногда болеет и претерпевает изменения. Впрочем, эта болезнь не носит необратимого характера. Мы взяли целую группу игроков, но им надо время, чтобы окрепнуть. Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые", - добавил специалист.

Также Гаджиев отметил неудачную игру "Амкара" в нападении, так как в первых пяти турах чемпионата пермский клуб не забил ни одного гола. "Атака - это проблема. Нет агрессии, нужно больше предложений в чужой штрафной. Мы обсуждаем это с игроками", добавил он.

13 августа "Амкар" в выездном матче шестого тура чемпионата России сыграет с "Краснодаром".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Лавров: военная сила не решит проблем Донбасса
4
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
5
Москва начала переговоры с топ-10 девелоперов о предоставлении ими участков для реновации
6
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
7
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама