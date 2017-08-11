Наставник "Амкара" Гаджиев извинился перед болельщиками за плохие результаты команды

ТАСС, 11 августа. Главный тренер пермского футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев принес извинения всем болельщикам от себя и от лица команды за неудачные результаты на старте сезона. Об этом специалист заявил на встрече с поклонниками команды.

После пяти туров в чемпионате России "Амкар" занимает последнее 16-е место в таблице, набрав одно очко. В первых четырех матчах пермский клуб потерпел четыре поражения, что стало худшим стартом клуба в чемпионатах России за всю историю.

"Мы огорчены текущим результатом и все принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности, по самоотдаче у меня замечаний к ним нет. Мы работаем, но остается чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения", - заявил Гаджиев, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Команда - это живой организм, который иногда болеет и претерпевает изменения. Впрочем, эта болезнь не носит необратимого характера. Мы взяли целую группу игроков, но им надо время, чтобы окрепнуть. Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые", - добавил специалист.

Также Гаджиев отметил неудачную игру "Амкара" в нападении, так как в первых пяти турах чемпионата пермский клуб не забил ни одного гола. "Атака - это проблема. Нет агрессии, нужно больше предложений в чужой штрафной. Мы обсуждаем это с игроками", добавил он.

13 августа "Амкар" в выездном матче шестого тура чемпионата России сыграет с "Краснодаром".