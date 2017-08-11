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Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера

Спорт
11 августа, 21:20 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-1

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ТАСС, 11 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в первом матче на Мемориале Уберта Вагнера со счетом 3-1. Международный турнир проходит в польском Кракове.

В следующем матче россияне 12 августа сыграют с французами, а канадцы встретятся с поляками.

Мемориал Уберта Вагнера завершится 13 августа. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.

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