Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера

ТАСС, 11 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в первом матче на Мемориале Уберта Вагнера со счетом 3-1. Международный турнир проходит в польском Кракове.

В следующем матче россияне 12 августа сыграют с французами, а канадцы встретятся с поляками.

Мемориал Уберта Вагнера завершится 13 августа. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.