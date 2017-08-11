Кириленко: у сборной России прослеживаются контуры основного состава на Евробаскет

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МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У баскетбольной сборной России вырисовываются контуры основного состава, который будет выступать на чемпионате Европы в сентябре. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Сборная России со счетом 84:69 одержала победу над командой Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Казани, который проходит на арене "Баскет-Холл".
"Поздравляю с первой победой в Казани - сегодня сборная смотрелась гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с Израилем. Команда играла уверенно и весь матч диктовала сопернику свои условия. Ребята уже выглядят свежее и победили заслуженно. Явно прослеживаются контуры основного состава", - сказал Кириленко.
Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Он набрал 20 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу. В следующем матче турнира россияне сыграют с немцами. Венгры встретятся с исландцами. Обе игры пройдут 12 августа.
"Хочу отметить Тимофея Мозгова, который сегодня сыграл гораздо активнее, чем в Санкт-Петербурге. Думаю, что интересная игра будет завтра. Сборная Германии - это та команда, которая рассчитывает на хорошее выступление на Евробаскете", - сказал президент РФБ.
Турнир в Казани с участием четырех сборных завершится 13 августа. "А вообще турнир очень толковый. Сейчас все эти команды находятся где-то в середине своей подготовки. Именно на таких турнирах нужно набирать хорошую форму, выходить на свой истинный уровень", - сказал Кириленко.