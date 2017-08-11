Морозов стал первым на этапе Кубка мира на дистанции 100 м комплексным плаванием

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ТАСС, 11 августа. Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене.
Морозов показал результат 50,70 секунды. Второе место занял Кеннет Ту из Гонконга (51,95), третье - голландец Кайл Столк (52,18).
Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратным медалистом чемпионатов мира. Россиянин является действующим обладателем Кубка мира.
Другой российский пловец Кирилл Пригода, который является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, стал вторым на дистанции 50 метров брассом (26,00). Победу одержал олимпийский чемпион Кэмерон ван дер Бург из ЮАР (25,63), третье место занял белорус Илья Шиманович (26,10).
Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.