Городской совет Лос-Анджелеса одобрил соглашение с МОК о проведении Игр-2028

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Городской совет Лос-Анджелеса в пятницу единогласно одобрил соглашения, достигнутые властями города и Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в 2028 году. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, в соглашениях определяются общие финансовые обязанности Лос-Анджелеса по проведению Игр-2028.

Председатель городского совета Лос-Анджелеса Герб Вессон охарактеризовал соглашения как "выгодные для всех заинтересованных сторон".

Голосование прошло менее чем через две недели после того, как городские власти Лос-Анджелеса объявили о достижении соглашения с МОК, согласно которому право проведения Игр-2024 получает Париж, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес. Как отметила ABC, в связи с таким решением городским властям и властям штата Калифорния придется пересмотреть условия, на которых Лос-Анджелесу предоставлялись кредитные гарантии для подготовки и проведения Игр. В сентябре прошлого года, когда город боролся за право принять Олимпиаду-2024, губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, по которому власти штата должны были предоставить $250 млн на эти цели. С переносом сроков проведения Игр на 2028 год, отметила телекомпания, эти финансовые договоренности должны быть пересмотрены.

По данным газеты "Лос-Анджелес таймс", бюджет Олимпиады-2028 оценивается в $5,3 млрд и, по расчетам организаторов, 60% этих средств обеспечат спонсорские контакты и продажа билетов.

Вопрос о столицах Игр 2024 и 2028 годов будет решаться 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.