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Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длину

Спорт
11 августа, 22:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам вице-премьера РФ, в последние годы спортсменка демонстрирует стабильные прыжки

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Дарья Клишина вошла в элиту прыжков в длину после завоевания серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров.

"Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные прыжки, - сказал Мутко. - Это ее возвращение в семиметровые прыжки, медаль радостная и ожидаемая, поздравляю от всей души, умница и молодец. Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю ей этой стабильности и дальше, идем нормально. Да, кому-то не хватало практики, мы все видим, нам нужна конкурентная среда, а дальше, надеюсь, ребята порадуют еще, все стараются, все молодцы".

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2).

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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