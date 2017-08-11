Борзаковский: серебро ЧМ-2017 станет для Клишиной отправной точкой для новых побед

ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряная медаль российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, завоеванная на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, станет для нее отправной точкой для новых побед. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Клишина в Лондоне показала лучший результат в сезоне, прыгнув на семь метров. Для россиянки эта медаль стала первой наградой на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

"Я очень рад за Дарью, она выиграла медаль именно тогда, когда награда была особенно нужна нашей легкой атлетике. Я верил, что она будет бороться за медаль. Сегодня она показала потрясающую прыжковую серию, с каждой попыткой прибавляя в дальности. Это медаль очень важна для нее, она станет отправной точкой для новых успехов, которые у Клишиной непременно будут", - заявил Борзаковский.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

Чемпионат мира завершится 13 августа.