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Борзаковский: серебро ЧМ-2017 станет для Клишиной отправной точкой для новых побед

Спорт
11 августа, 22:57 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Главный тренер сборной России отметил, что она выиграла медаль именно тогда, когда она была особенно нужна нашей легкой атлетике

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ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряная медаль российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, завоеванная на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, станет для нее отправной точкой для новых побед. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Клишина в Лондоне показала лучший результат в сезоне, прыгнув на семь метров. Для россиянки эта медаль стала первой наградой на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

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"Я очень рад за Дарью, она выиграла медаль именно тогда, когда награда была особенно нужна нашей легкой атлетике. Я верил, что она будет бороться за медаль. Сегодня она показала потрясающую прыжковую серию, с каждой попыткой прибавляя в дальности. Это медаль очень важна для нее, она станет отправной точкой для новых успехов, которые у Клишиной непременно будут", - заявил Борзаковский.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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