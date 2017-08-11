Жуков назвал серебро Клишиной в прыжках в длину на ЧМ замечательным достижением

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МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряная медаль чемпионата мира в Лондоне, завоеванная российской прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, является замечательным достижением. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7,00 м. Она уступила чемпионке мира американке Бриттни Риз два сантиметра (7,02).
"Молодец, всего два сантиметра не хватило до золота, - сказал Жуков. - Мне кажется, что выступление отличное, показала прекрасный результат. Мы рассчитывали, у нее был лучший результат в квалификации, но она его улучшила, это замечательное достижение".
Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2).
Чемпионат мира завершится 13 августа.