Геркус: "Локомотиву" надо наладить систематический обмен футболистами с "Казанкой"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Футбольному клубу "Локомотив" сейчас необходимо наладить взаимодействие и систематический обмен игроками со второй командой - "Казанкой". Об этом журналистам заявил президент клуба Илья Геркус.

"Сейчас необходимо наладить взаимодействие между "Казанкой" и "Локомотивом", чтобы был систематический обмен игроками. Надо сделать так, чтобы игроки основной команды, не попадающие в состав, имели практику, играя за "Казанку", и наоборот - лучшие футболисты из фарм-клуба подтягивались к основе", - сказал Геркус.

"Молодые ребята получают необходимый во взрослом футболе опыт, прогрессируют и играют в совершенно другой футбол по сравнению с молодежным первенством. "Казанка" для них является вызовом, с которым они удачно справляются, они хорошо тактически обучены, и мы видим прогресс", - подчеркнул собеседник.

По его словам, "Казанка" является частью большого плана, который был создан еще год назад. "На момент моего назначения [10 августа 2016 года] был составлен большой план, в который входят и привлечение болельщиков на трибуны, и стратегия, и развитие команды. "Казанка" - это часть этого плана, большое системное изменение, которое удалось нам сделать, и мы запустили этот проект. Сейчас главное, чтобы он удачно осуществился", - отметил президент клуба.

В пятницу "Казанка" провела первый домашний матч в своей истории на "Сапсан-Арене", обыграв "Коломну" со счетом 1:0. "Все очень волновались перед первым домашним матчем, встреча закончилась для нас хорошо. Ребята создали много моментов, несколько раз попали в штангу, в перекладину, забили гол. У "Казанки" сейчас хороший темп, но опять же - в первом матче на новом поле чувствовалось волнение", - подчеркнул Геркус.

"Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив", которая сформирована в основном за счет выпускников академии и игроков молодежного состава клуба. В сезоне-2017/18 "Казанка" выступает в зоне "Запад" первенства ПФЛ и после четырех туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.