Американка Коберн завоевала золото ЧМ в беге на 3000 метров с препятствиями

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Американка Эмма Коберн завоевала золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсменка финишировала с результатом 9 минут 2,58 секунды, установив новый рекорд чемпионатов мира. Второе место заняла еще одна американка Кортни Фрерикс, установившая личный рекорд (9.03,77). Третьей стала чемпионка мира 2015 года в этой дисциплине кенийка Хивин Джепкемои (9.04,03).

Коберн впервые в карьере стала чемпионкой мира. На Олимпийских играх 2016 года она завоевала бронзу.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная ЮАР (2-1-2). Три медали на счету российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами, Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.

Чемпионат мира завершится 13 августа.