Американка Коберн завоевала золото ЧМ в беге на 3000 метров с препятствиями

Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагомСпорт 12 августа, 0:42
Серебряный призер ЧМ в метании молота Пронкин считает, что мог победить в ЛондонеСпорт 12 августа, 0:37
Шкуренев занимает девятое место после первого дня в десятиборье на ЧМ по легкой атлетикеСпорт 12 августа, 0:23
Жюри отклонило апелляцию прыгуньи в длину Шпанович на результат финала ЧМСпорт 12 августа, 0:23
ЦСКА и "Спартак" сыграют в матче чемпионата России по футболуСпорт 12 августа, 0:16
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации РоссииАрмия и ОПК 12 августа, 0:15
Борзаковский: россиянин Пронкин на ЧМ вырос в звезду мирового метания молотаСпорт 12 августа, 0:13
Источник: переговоры по переходу Жонатаса в ФК "Локомотив" в финальной стадииСпорт 12 августа, 0:02
Стальные крылья армии РоссииАрмия и ОПК 12 августа, 0:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Американка Эмма Коберн завоевала золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Спортсменка финишировала с результатом 9 минут 2,58 секунды, установив новый рекорд чемпионатов мира. Второе место заняла еще одна американка Кортни Фрерикс, установившая личный рекорд (9.03,77). Третьей стала чемпионка мира 2015 года в этой дисциплине кенийка Хивин Джепкемои (9.04,03).
Коберн впервые в карьере стала чемпионкой мира. На Олимпийских играх 2016 года она завоевала бронзу.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная ЮАР (2-1-2). Три медали на счету российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами, Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.
Чемпионат мира завершится 13 августа.