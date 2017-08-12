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Борзаковский: россиянин Пронкин на ЧМ вырос в звезду мирового метания молота

Спорт
12 августа, 0:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В пятницу Пронкин завоевал серебро чемпионата мира, в лучшей попытке россиянин метнул снаряд на 78,16 метра

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Валерий Пронкин

Валерий Пронкин

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский метатель молота Валерий Пронкин, выступающий под нейтральным флагом, вырос в звезду своего вида спорта на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

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Российский метатель молота Валерий Пронкин

Россиянин Пронкин завоевал серебро ЧМ в Лондоне в метании молота

В пятницу Пронкин завоевал серебро чемпионата мира. В лучшей попытке россиянин метнул снаряд на 78,16 метра.

"Сегодня у нас большой спортивный праздник, медаль завоевал молодой молотобоец Пронкин, для которого чемпионат мира стал первым взрослым турниром в карьере, - сказал Борзаковский. - Валерий - большой молодец, он достойно выступил в компании мировых лидеров и доказал неслучайность высоких результатов на российских соревнованиях, в мировом молоте подросла новая звезда, старые успешные советские традиции возвращаются, что очень радостно".

Пронкин впервые в карьере стал медалистом крупного легкоатлетического турнира на взрослом уровне. В 2013 году он стал первым на чемпионате Европы среди юниоров.

Пронкин стал третьим медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков, Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину. В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2).

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.

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