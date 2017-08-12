Голландка Схипперс стала двукратной чемпионкой мира в беге на 200 метров

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Голландка Дафне Схипперс завоевала золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Схипперс финишировала с результатом 22,05 секунды. Второе место заняла ивуарийка Мари-Жозе Та Лу, установившая национальный рекорд (22,08). Ранее Та Лу завоевала серебро в Лондоне в беге на 100 метров. Третье место заняла олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 400 метров багамская спортсменка Шона Миллер-Уйбо (22,15).

Схипперс второй раз подряд побеждает на чемпионате мира в беге на 200 метров. На Олимпийских играх 2016 года голландка была второй на 200-метровке. Кроме того, в ее активе серебро и бронза чемпионатов мира на стометровке, а также бронза в семиборье на чемпионате мира в Москве в 2013 году.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2). Три медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами, Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.

Чемпионат мира завершится 13 августа.