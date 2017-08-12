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Жюри отклонило апелляцию прыгуньи в длину Шпанович на результат финала ЧМ

Спорт
12 августа, 0:23 UTC+3 ТАСС

В случае удовлетворения апелляции мог измениться итоговый результат выступавшей под нейтральным флагом россиянки Дарьи Клишиной, которая завоевала серебряную медаль

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Сербская спортсменка Ивана Шпанович

Сербская спортсменка Ивана Шпанович

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 12 августа. Жюри отклонило апелляцию, поданную сербской прыгуньей в длину Иваной Шпанович на результат финала чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба организаторов турнира.

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Шпанович в заключительной (шестой) попытке показала результат 6,91 м и лишилась шансов на завоевание медали. Сразу после завершения соревнований спортсменка подала апелляцию, полагая, что прыгнула значительно дальше обозначенного результата. В случае удовлетворения апелляции мог измениться итоговый результат выступавшей под нейтральным флагом россиянки Дарьи Клишиной, которая завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров ровно.

Однако жюри отклонило апелляцию сербки. Таким образом, итоговый результат соревнований остался без изменений.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2).

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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