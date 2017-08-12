Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагом

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерию Пронкину, завоевавшему серебро чемпионата мира в Лондоне в метании молота, в будущем будет по силам побеждать своих соперников уже в официальном статусе российского спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер национальной сборной в группе метаний и личный тренер спортсмена Вадим Херсонцев.

Пронкин, выступавший на турнире под нейтральным флагом, в лучшей попытке метнул снаряд на 78,16 метра. Первым стал поляк Павел Файдек (79,81).

"Еще три недели назад мы не знали, что будем выступать на этом чемпионате мира, допуск на выступление под нейтральным флагом мы получили только 20 июля. Мы тренируемся, растем и пытаемся развиваться. Пройдет время, снимут эти дурацкие санкции и нас допустят выступать под нашим флагом, вот тогда надо будет выходить и рвать всех за Россию. Мы для этого и тренируемся", - сказал Херсонцев.

На чемпионате России в Жуковском, который прошел за несколько дней до старта чемпионата мира, Пронкин победил с личным рекордом 79,32 м. "Как личный тренер я верил и надеялся, для этого мы и работали. Хотя для многих эта медаль стала неожиданностью, ее особо никто не планировал", - сказал собеседник агентства.

"Я доволен тем, что есть, чего господа гневить? Это начало его большого пути, ему только 23 года, что для метания молота не так много. Думаю, что у него будет большая и долгая карьера", - добавил специалист.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики.