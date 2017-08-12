Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагом

Спорт
12 августа, 0:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Вадим Херсонцев отметил, что для многих серебряная медаль 23-летнего спортсмена на чемпионате мира в Лондоне стала неожиданностью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский метатель молота Валерий Пронкин

Российский метатель молота Валерий Пронкин

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерию Пронкину, завоевавшему серебро чемпионата мира в Лондоне в метании молота, в будущем будет по силам побеждать своих соперников уже в официальном статусе российского спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер национальной сборной в группе метаний и личный тренер спортсмена Вадим Херсонцев.

Смотрите также
Валерий Пронкин

Серебряный призер ЧМ в метании молота Пронкин считает, что мог победить в Лондоне

Пронкин, выступавший на турнире под нейтральным флагом, в лучшей попытке метнул снаряд на 78,16 метра. Первым стал поляк Павел Файдек (79,81).

"Еще три недели назад мы не знали, что будем выступать на этом чемпионате мира, допуск на выступление под нейтральным флагом мы получили только 20 июля. Мы тренируемся, растем и пытаемся развиваться. Пройдет время, снимут эти дурацкие санкции и нас допустят выступать под нашим флагом, вот тогда надо будет выходить и рвать всех за Россию. Мы для этого и тренируемся", - сказал Херсонцев.

На чемпионате России в Жуковском, который прошел за несколько дней до старта чемпионата мира, Пронкин победил с личным рекордом 79,32 м. "Как личный тренер я верил и надеялся, для этого мы и работали. Хотя для многих эта медаль стала неожиданностью, ее особо никто не планировал", - сказал собеседник агентства.

"Я доволен тем, что есть, чего господа гневить? Это начало его большого пути, ему только 23 года, что для метания молота не так много. Думаю, что у него будет большая и долгая карьера", - добавил специалист.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
3
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
4
Причиной столкновения поездов в Египте могла стать ошибка машиниста
5
Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"
6
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
7
Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама