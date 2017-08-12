Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира WTA в Торонто в парах

ТАСС, 12 августа. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто в парном разряде (общий призовой фонд - $2,4 млн).

В четвертьфинале россиянки, "посеянные" на турнире под первым номером, победили украинку Людмилу Киченок и американку Николь Меличар со счетом 6:4, 6:4, встреча продлилась 1 час 12 минут.

В полуфинале, который пройдет в субботу, россиянки сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионоваой. Турнир завершится 13 августа.