Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира WTA в Торонто в парах

Спорт
12 августа, 0:54 UTC+3 ТАСС

В четвертьфинале россиянки победили украинку Людмилу Киченок и американку Николь Меличар в двух сетах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто в парном разряде (общий призовой фонд - $2,4 млн).

В четвертьфинале россиянки, "посеянные" на турнире под первым номером, победили украинку Людмилу Киченок и американку Николь Меличар со счетом 6:4, 6:4, встреча продлилась 1 час 12 минут.

В полуфинале, который пройдет в субботу, россиянки сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионоваой. Турнир завершится 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
3
В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом
4
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
5
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
6
Трамп подтвердил, что США к 1 сентября ответят на сокращение американских дипмиссий в РФ
7
Трамп не исключил "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама