Негативный опыт выступления на ОИ-2016 помог легкоатлетке Клишиной завоевать серебро ЧМ

Российская спортсменка Дарья Клишина во время соревнований по прыжкам в длину среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая впервые в своей карьере серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике, считает, что в Лондоне ей помог негативный опыт неудачного выступления на Олимпийских играх в Бразилии год назад. Об этом она сообщила журналистам.

Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне - 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02). Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта, которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.

"Я очень радуюсь сегодня, ведь это моя первая медаль чемпионатов мира, - призналась Клишина. - Да, до золота оставалось только два сантиметра, но ничего страшного, я присоединяюсь к Сергею Шубенкову и Валерию Пронкину, которые также стали вторыми. Сегодня я смогла показать то, к чему готовилась долгие годы. Конечно, я рассчитывала выступить так на Олимпийских играх, но ситуация не позволила этому свершиться".

"Но сегодня мне нельзя было еще раз упустить момент. Тот негативный опыт Олимпиады в Рио очень помог мне на этом чемпионате мира. Я вообще не нервничала и на самом деле наслаждалась этими соревнованиями, поэтому у меня был настоящий боевой настрой, который должен быть присущ каждому спортсмену, готовому биться до конца", - считает спортсменка.

Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, где она заняла девятое место (6,63).

"Поверила в медаль только после соревнований"

"Когда соревнования стали подходить к завершению, то, конечно, сидишь и ждешь, топая ножками, - заметила Клишина. - Много сегодня было результатов практически в одну точку. Непонятно было ничего до последнего. Конечно, ты очень нервничаешь, когда ты чувствуешь немножко, что дело близится к чему-то хорошему, но ситуацию, скажем так, нельзя никуда отпускать до последнего".

"Я видела раньше много раз, когда спортсменки в шестой попытке показывали свои лучшие результаты. Поэтому нельзя ни одного человека списывать со счетов до последнего. Поэтому сидишь до конца и переживаешь", - призналась российская спортсменка.

Чемпионат мира завершится 13 августа. Следующим турниром после чемпионата мира для Клишиной станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа. 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине, 1 сентября - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.