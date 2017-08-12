Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канадец Шаповалов стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP Masters в истории

Спорт
12 августа, 6:10 UTC+3 ТАСС

В предыдущем круге 18-летний Денис Шаповалов победил испанца Рафаэля Надаля, который был "посеян" на турнире в Монреале под первым номером

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Шаповалов

Денис Шаповалов

© EPA/ANDRE PICHETTE

ТАСС, 12 августа. Канадец Денис Шаповалов обыграл француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд - $5,3 млн).

18-летний канадец, получивший на турнир wild card, победил со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

В предыдущем круге Шаповалов победил испанца Рафаэля Надаля, который был "посеян" под первым номером. Шаповалов стал самым молодым участником полуфинала турниров ATP серии Masters 1000 в истории, которые проводятся с 1990 года. В день четвертьфинала Шаповалову исполнилось 18 лет и 118 дней. Кроме того, канадец, занимающий 143-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов, стал самым низкорейтинговым участником полуфинала турниров Masters с 2003 года.

В полуфинале Шаповалов встретится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым (4) и Кевином Андерсоном из ЮАР.

В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше из-за травмы. Турнир в Монреале завершится 14 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
3
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
4
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
5
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
6
Власти: ТЦ "Горбушкин двор" может быть переделан под жилье и офисы
7
Трамп отказался от телефонного разговора с Мадуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама