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Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещении

Спорт
12 августа, 7:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В пятницу российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, завоевала серебряную награду в прыжках в длину на чемпионате мира в Лондоне

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина не собирается пропускать зимний сезон, она планирует выступить в чемпионате мира в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Лорен Сигрейв.

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Клишина в пятницу завоевала серебро на чемпионате мира в Лондоне. В лучшей попытке россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, прыгнула в длину на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02). Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта (6,97), которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.

"Она очень хочет подготовиться к стартующему в следующем году чемпионату мира в помещении. Кроме того, ее цель - чемпионат Европы, который пройдет на красивейшем Олимпийском стадионе в Берлине", - сказал Сигрейв.

Чемпионат мира пройдет в Бирмингеме со 2 по 4 марта, чемпионат Европы в Берлине - с 7 по 12 августа.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Еще одну награду завоевал Валерий Пронкин - в метании молота он также завоевал серебро.

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