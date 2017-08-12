Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещении

Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещенииСпорт 12 августа, 7:58
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МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина не собирается пропускать зимний сезон, она планирует выступить в чемпионате мира в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Лорен Сигрейв.
Клишина в пятницу завоевала серебро на чемпионате мира в Лондоне. В лучшей попытке россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, прыгнула в длину на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02). Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта (6,97), которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.
"Она очень хочет подготовиться к стартующему в следующем году чемпионату мира в помещении. Кроме того, ее цель - чемпионат Европы, который пройдет на красивейшем Олимпийском стадионе в Берлине", - сказал Сигрейв.
Чемпионат мира пройдет в Бирмингеме со 2 по 4 марта, чемпионат Европы в Берлине - с 7 по 12 августа.
Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Еще одну награду завоевал Валерий Пронкин - в метании молота он также завоевал серебро.