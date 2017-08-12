Чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 стартует 5 октября

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ТАСС, 12 августа. Первый матч чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 5 октября. Календарь регулярного чемпионата опубликован на официальном сайте лиги.
5 октября казанский УНИКС примет петербургский "Зенит", "Химки" сыграют дома с "Цмоки-Минск". Первый матч между прошлогодними финалистами ЦСКА и "Химками" пройдет 6 ноября.
15 июля совет Единой лиги ВТБ принял решение определять чемпиона в формате "Финала четырех".
В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.