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Мутко поздравил россиян с Днем физкультурника

Спорт
12 августа, 8:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Праздник отмечается в России с 1939 года каждую вторую субботу августа

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил граждан России с Днем физкультурника, который отмечается в стране во вторую субботу августа.

"День физкультурника - это не только праздник профессиональных спортсменов, но и всех любителей спорта, физической культуры, тех, кто следит за собой, кто хочет, чтобы его тело было красивым; от физкультуры меняется и настроение. С самого детства мы прививаем любовь к физкультуре - в детском саду, школе, университете. Всех поздравляю", - сказал Мутко.

День физкультурника празднуется с 1939 года.

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