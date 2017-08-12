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Геркус: "Локомотив" в этом сезоне продал самое большое количество абонементов за пять лет

Спорт
12 августа, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Президент "Локомотива" рассказал, что критично относится к своей работе на этом посту

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Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" в этом сезоне продал самое большое количество абонементов за последние пять лет, хотя продажи еще продолжаются. Об этом журналистам сообщил президент клуба Илья Геркус.

"Динамика в росте количества зрителей на трибунах есть, она сильно положительная. На сегодняшний день мы продали абонементов больше, чем за предыдущие четыре года, это самое большое количество проданных абонементов за последние пять лет. Но хочется больше, и продажи еще продолжаются", - сказал Геркус.

10 августа исполнился ровно год с момента, когда Геркус приступил к работе в качестве президента "Локомотива". "Почти ничем за год не доволен, критично к себе отношусь и считаю, что нужно еще больше, лучше, быстрее и сильнее. Не доволен, что у нас по-прежнему неполные трибуны, не так быстро, как хочется, происходят перемены структурные и организационные, хочется всего быстрее", - отметил собеседник.

Геркус рассказал, что в течение осени старые экраны будут перенесены с "РЖД-Арены" на "Сапсан-Арену". "Постепенно реализуем этот проект, никакой срочности нет. Нам все время говорят снять старые экраны, но они приварены, это тяжеленая конструкция, которой нужен проект, краны. Это не картину снять, а сложное инженерное мероприятие", - подчеркнул глава клуба.

"Локомотив" проводит свои домашние матчи на стадионе "РЖД-Арена", которая вмещает больше 27 тысяч зрителей. В прошлом сезоне средняя посещаемость железнодорожников составляла 10500 человек. В текущем сезоне "Локомотив" провел пять игр чемпионата России, три из которых были на своем поле и собрали в сумме 21929 зрителей.

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