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Геркус: "Локомотив" рассматривал возможность приобретения Дзюбы

Спорт
12 августа, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Как рассказал журналистам президент московского клуба, состав "Локомотива", скорее всего, пополнит нападающий-легионер

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Футболист "Зенита" Артем Дзюба

Футболист "Зенита" Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" рассматривал возможность приобретения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что "Локомотив" рассматривает вариант приобретения 28-летнего Дзюбы у санкт-петербургского клуба. Затем турецкий портал Fotospor сообщил, что переговоры с "Зенитом" по трансферу Дзюбы ведет стамбульский "Фенербахче".

"Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон - обоих клубов и игрока", - сказал Геркус.

"Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего, - продолжил он. - Сейчас более вероятен легионер, но все может быть. В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой".

Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году из московского "Спартака". За петербургский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную России игрок принял участие в 22 матчах и забил 11 голов.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти играх чемпионата России и двух Лиги Европы, не отметившись результативными действиями.

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