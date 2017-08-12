Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Локомотив" не заинтересован в приобретении футболиста Веллитона

Спорт
12 августа, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Президент клуба рассказал, что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другую команду

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не заинтересован в подписании контракта с бразильским нападающим Веллитоном. Об этом журналистам сообщил президент клуба Илья Геркус.

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 30-летний Веллитон расторг контракт с турецким "Кайсериспором" и не против вернуться в чемпионат России. При этом позднее "Федеральное агентство новостей" сообщило, что "Локомотив" ведет переговоры с бразильцем.

"Вариант с Веллитоном был год назад, но зимой его уже не было. Сейчас это не вариант. Он не помолодел за этот год, хотя футболист хороший", - сказал Геркус.

Президент клуба рассказал, что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другой клуб. "Ндингой интересуются, но тут вопрос в его договоренности, - отметил собеседник. - Мы готовы его отпустить, потому что его карьера в "Локомотиве" явно не складывается. Поэтому вопрос в том, как он договорится со своим будущим клубом".

Веллитон с 2007 по 2012 год выступал за московский "Спартак" (контракт игрока со столичным клубом при этом истек в 2014 году). За красно-белых он провел в различных турнирах 132 матча, забив 61 мяч. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошедшем сезоне он провел 34 матча в составе "Кайсериспора" в разных турнирах и забил 15 мячей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
3
Трамп не исключил "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы
4
МиГ превосходства: летчик-испытатель Михаил Беляев о секретах мастерства
5
Трамп пообещал к 1 сентября подготовить ответ на сокращение дипмиссии в РФ
6
В аэропорту Пекина из-за ливней отменены более 1,2 тыс. рейсов
7
ВКС России отметят 105 лет со дня создания грандиозным праздником в парке "Патриот"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама