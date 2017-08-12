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Геркус: ФК "Локомотив" ограничен финансовым fair play, больших трат ждать не стоит

Спорт
12 августа, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

"Локомотив" был подвергнут санкциям УЕФА за несоблюдение критерия безубыточности в 2015 году

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Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Локомотив" сильно ограничен финансовым fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому больших трат от клуба ожидать не стоит. Об этом журналистам сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

"Больших трат от нас не ждите, мы очень сильно ограничены финансовым fair play, - отметил Геркус. - Усилиться и остаться в рамках бюджета и требования финансового fair play - это тяжелый труд, поэтому больших трат точно не будет".

Ранее состоялся самый дорогостоящий переход футболиста из одного клуба в другой - бразилец Неймар перешел из испанской "Барселоны" во французский ПСЖ за €222 млн. Игрок сам выкупил свой контракт у каталонского клуба и подписал соглашение с парижанами. По данным СМИ, деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового fair play.

"Ситуация с переходом Неймара изменила рынок, но не знаю, можно ли теперь действовать по-другому. На мой взгляд, это противоречит духу и букве правил финансового fair play, хотелось бы услышать какую-то реакцию от УЕФА на то, что случилось, ведь это уже не fair play. Нам от этого не легче, у нас подписан двухсторонний договор, и это является правонарушением, потому что мы должны руководствоваться не формой, а содержанием", - отметил Геркус.

По его мнению, такой переход является нечестным по отношению к другим клубам. "Смысл этого трансфера в том, что один клуб совершает действия, которые не сможет повторить никакой другой. Это нечестно, когда они таким образом получают преимущество. В этом и есть смысл fair play, - подчеркнул президент "Локомотива".

Новые экономические правила финансового fair play вступили в силу с сезона-2011/12, согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. "Локомотив" был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2015 году. Согласно правилам, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения.

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