Стал известен состав участников вечера бокса Макгрегор - Мэйуэзер

Стал известен состав участников вечера бокса Макгрегор - МэйуэзерСпорт 12 августа, 9:32
Геркус: ФК "Локомотив" ограничен финансовым fair play, больших трат ждать не стоитСпорт 12 августа, 9:23
Шарапова сыграет с чемпионкой "Ролан Гаррос" Остапенко в первом круге турнира ЦинциннатиСпорт 12 августа, 9:21
"Локомотив" не заинтересован в приобретении футболиста ВеллитонаСпорт 12 августа, 9:15
Геркус: "Локомотив" рассматривал возможность приобретения ДзюбыСпорт 12 августа, 9:10
Геркус: "Локомотив" в этом сезоне продал самое большое количество абонементов за пять летСпорт 12 августа, 9:02
МиГ превосходства: летчик-испытатель Михаил Беляев о секретах мастерстваАрмия и ОПК 12 августа, 9:00
Мутко поздравил россиян с Днем физкультурникаСпорт 12 августа, 8:51
Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещенииСпорт 12 августа, 7:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа /ТАСС/. Стал известен полный состав участников боксерского шоу, в рамках которого пройдет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом сообщается в пресс- релизе организаторов, который поступил в распоряжение ТАСС.
В шоу запланированы три титульных поединка. Американец Джервонта Дэвис проведет защиту пояса чемпиона мира Международной боксерской Федерации (IBF) во втором полулегком весе против костариканца Франциско Фонсеки.
Англичанин Натан Клеверли будет отстаивать титул "регулярного" чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе в бою по шведом Баду Джеком.
Также американцы Стив Канингэм и Эндрю Табити оспорят континентальный титул в первом тяжелом весе.
Помимо этого состоятся два нетитульных поединка. В первом американец Шон Портер встретится с пуэрториканцем Томасом Дулормом. Во втором американец Хуан Херальдес будет боксировать с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего.
Боксерский вечер пройдет 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.