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Стал известен состав участников вечера бокса Макгрегор - Мэйуэзер

Спорт
12 августа, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа /ТАСС

В рамках шоу, которое пройдет 26 августа в Лас-Вегасе, запланированы три титульных поединка

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Флойд Мэйуэзер (слева) и Конор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер (слева) и Конор Макгрегор

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 12 августа /ТАСС/. Стал известен полный состав участников боксерского шоу, в рамках которого пройдет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом сообщается в пресс- релизе организаторов, который поступил в распоряжение ТАСС.

В шоу запланированы три титульных поединка. Американец Джервонта Дэвис проведет защиту пояса чемпиона мира Международной боксерской Федерации (IBF) во втором полулегком весе против костариканца Франциско Фонсеки.

Англичанин Натан Клеверли будет отстаивать титул "регулярного" чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе в бою по шведом Баду Джеком.

Также американцы Стив Канингэм и Эндрю Табити оспорят континентальный титул в первом тяжелом весе.

Помимо этого состоятся два нетитульных поединка. В первом американец Шон Портер встретится с пуэрториканцем Томасом Дулормом. Во втором американец Хуан Херальдес будет боксировать с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего.

Боксерский вечер пройдет 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

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