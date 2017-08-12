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Любимов хочет вернуться в НХЛ после завершения контракта с ЦСКА

Спорт
12 августа, 10:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В июле 25-летний форвард подписал трехлетний контракт с ЦСКА

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Хоккеист ЦСКА Роман Любимов

Хоккеист ЦСКА Роман Любимов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий ЦСКА Роман Любимов хотел бы вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после завершения трехлетнего соглашения с армейским клубом. Об этом он сообщил ТАСС.

В июле 25-летний Любимов подписал трехлетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне нападающий выступал в НХЛ за клуб "Филадельфия". Он провел 47 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.

"Права на меня в России принадлежат ЦСКА и желания менять команду у меня не было. Я долго взвешивал все за и против относительно возвращения обратно, никогда о своих решениях не жалею. Очень хочу вернуться в НХЛ, мне там очень понравилось. Я отработаю контракт с ЦСКА и дай бог, чтобы были возможности, был интерес ко мне из-за океана - я бы поехал туда еще раз", - сказал Любимов.

"После двух проведенных игр в тройке с Шумаковым и Шалуновым чувствуем себя неплохо. Общались между собой, обсуждали кому как удобно действовать. У ЦСКА сейчас много хороших игроков, но конкуренция это всегда хорошо. Она позволяет тебе расти и получать удовольствие, конкуренция в клубе должна пойти нам на пользу", - считает собеседник ТАСС.

Любимов выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год, выиграл с клубом чемпионат России и стал финалистом Кубка Гагарина. Нападающий провел за армейский клуб 225 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 25 передач.

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