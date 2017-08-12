Любимов хочет вернуться в НХЛ после завершения контракта с ЦСКА

СМИ: зарплата Зидана по новому контракту с "Реалом" увеличится до €8 млн в годСпорт 12 августа, 11:31
От бытового мусора до брошенных зданий и судов: в Арктике идет масштабная уборкаВ стране 12 августа, 11:01
Медведев поздравил композитора Слонимского с 85-летним юбилеемКультура 12 августа, 10:51
Боец Шлеменко будет секундантом Корешкова в поединке с НжокуаниСпорт 12 августа, 10:28
Любимов: хоккеисты не потеряют интерес к ОИ-2018 из-за отсутствия игроков из НХЛСпорт 12 августа, 10:19
Любимов хочет вернуться в НХЛ после завершения контракта с ЦСКАСпорт 12 августа, 10:06
Стал известен состав участников вечера бокса Макгрегор - МэйуэзерСпорт 12 августа, 9:32
Геркус: ФК "Локомотив" ограничен финансовым fair play, больших трат ждать не стоитСпорт 12 августа, 9:23
Шарапова сыграет с чемпионкой "Ролан Гаррос" Остапенко в первом круге турнира в ЦинциннатиСпорт 12 августа, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий ЦСКА Роман Любимов хотел бы вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после завершения трехлетнего соглашения с армейским клубом. Об этом он сообщил ТАСС.
В июле 25-летний Любимов подписал трехлетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне нападающий выступал в НХЛ за клуб "Филадельфия". Он провел 47 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.
"Права на меня в России принадлежат ЦСКА и желания менять команду у меня не было. Я долго взвешивал все за и против относительно возвращения обратно, никогда о своих решениях не жалею. Очень хочу вернуться в НХЛ, мне там очень понравилось. Я отработаю контракт с ЦСКА и дай бог, чтобы были возможности, был интерес ко мне из-за океана - я бы поехал туда еще раз", - сказал Любимов.
"После двух проведенных игр в тройке с Шумаковым и Шалуновым чувствуем себя неплохо. Общались между собой, обсуждали кому как удобно действовать. У ЦСКА сейчас много хороших игроков, но конкуренция это всегда хорошо. Она позволяет тебе расти и получать удовольствие, конкуренция в клубе должна пойти нам на пользу", - считает собеседник ТАСС.
Любимов выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год, выиграл с клубом чемпионат России и стал финалистом Кубка Гагарина. Нападающий провел за армейский клуб 225 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 25 передач.