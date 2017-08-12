Любимов: хоккеисты не потеряют интерес к ОИ-2018 из-за отсутствия игроков из НХЛ

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МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Участники хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года не потеряют интерес к соревнованию из-за того, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не выступят на Играх. Такое мнение ТАСС высказал нападающий ЦСКА Роман Любимов.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
"Все хотят участвовать в Олимпиаде, только руководство НХЛ не особо желает этого. Думаю, что все сборные приедут в порядке и не захотят просто так отдавать сборной России золотые медали. Возможно, некоторые болельщики потеряют интерес к этому турниру, но не хоккеисты. Победа в Олимпийских играх - это одна из моих главных целей, также хочется одержать победу в Кубке Гагарина", - сказал Любимов.
В июле 25-летний Любимов подписал трехлетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне нападающий выступал в НХЛ за "Филадельфию". Он провел 47 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.
Любимов является бронзовым призером чемпионата мира - 2016 в составе сборной России.