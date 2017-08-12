Более 1,6 тысячи росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче "Спартак" - ЦСКА

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать правопорядок на предстоящем в субботу матче шестого тура чемпионата России по футболу между командами "Спартак" и ЦСКА в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Москве более 1600 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечат правопорядок во время дерби между столичными командами "Спартак" и ЦСКА, который состоится на стадионе "ВЭБ-Арена", - сказал собеседник.
По его словам, в несении службы будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, ОМОНа, центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии.
"Кроме того, 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве. Учитывая, что футбольный матч планируют посетить несколько тысяч человек, Росгвардией совместно с МВД России и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности", - заключил собеседник.