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Более 1,6 тысячи росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче "Спартак" - ЦСКА

Спорт
12 августа, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

В несении службы будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, ОМОНа, центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать правопорядок на предстоящем в субботу матче шестого тура чемпионата России по футболу между командами "Спартак" и ЦСКА в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Москве более 1600 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечат правопорядок во время дерби между столичными командами "Спартак" и ЦСКА, который состоится на стадионе "ВЭБ-Арена", - сказал собеседник.

По его словам, в несении службы будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, ОМОНа, центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии.

"Кроме того, 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве. Учитывая, что футбольный матч планируют посетить несколько тысяч человек, Росгвардией совместно с МВД России и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности", - заключил собеседник.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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