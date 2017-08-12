Боец Шлеменко будет секундантом Корешкова в поединке с Нжокуани

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МОСКВА, 12 августа /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко будет секундировать бывшего чемпиона организации Bellator Андрея Корешкова в поединке против американца Чиди Нжокуани. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина "Новый поток".
"Александр полетит на бой", - сказал собеседник агентства.
Шлеменко является бессменным тренером Корешкова, а также сам продолжает карьеру - 20 октября в США он проведет поединок против Гегарда Мусаси.
Поединок Корешков - Нжокуани состоится в Вероне (штат Нью-Йорк, США) 25 августа. Это будет первый бой россиянина после перелома ноги.
В активе Корешкова 19 побед и два поражения. На счету Нжокуани 17 побед и четыре поражения.